В ТГУ создали первый мерч с символикой флоры и фауны Томской области
Fashion Lab Сибирского центра дизайна ТГУ представил коллекцию «Sintez» — первый мерч с символикой флоры и фауны Томской области. Коллекция состоит из футболок, худи и сумок-шопперов.
«Томская область расположилась среди лесов и болот, которым регион обязан неповторимой флорой и фауной, — говорится в описании проекта. Территория Васюган — одна из самых больших болотистых местностей в мире, площадь которой превосходит Данию, Голландию и Бельгию. Болота препятствуют развитию парникового эффекта, поэтому если леса Амазонки — это «легкие планеты», то наше болото является главным холодильником Земли. Название коллекции мы выбрали не случайно: синтез — это процесс исследования и объединения данных о местной природе в единое целое», — рассказывают дизайнеры ТГУ.
Специально для коллекции мы разработали альтернативный логотип Васюган — стилизованные участки заболоченных территорий. Каждая часть дизайна напрямую отсылает нас к теме: латинская литера «S» — первая буква в названиях Sintez и Siberia, в силуэте растения вы узнаете уникальную ягоду клюкву, растущую на томских болотах. Топографическая карта региона связывает элементы дизайна в гармоничную композицию, а координаты местности указывают на географическое местоположение Васюганских болот и столицы области, — говорится в описании проекта от дизайнеров ТГУ.⠀
Приобрести мерч от Fashion Lab Сибирского центра дизайна ТГУ можно в онлайн-магазине @shop.fashionlab или по адресу: Томск, пр. Ленина, 79.
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