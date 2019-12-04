В ТГУ создали первый мерч с символикой флоры и фауны Томской области

«Томская область расположилась среди лесов и болот, которым регион обязан неповторимой флорой и фауной, — говорится в описании проекта. Территория Васюган — одна из самых больших болотистых местностей в мире, площадь которой превосходит Данию, Голландию и Бельгию. Болота препятствуют развитию парникового эффекта, поэтому если леса Амазонки — это «легкие планеты», то наше болото является главным холодильником Земли. Название коллекции мы выбрали не случайно: синтез — это процесс исследования и объединения данных о местной природе в единое целое», — рассказывают дизайнеры ТГУ.