В ТГУ планируют испытать беспилотники для доставки еды и книг в студгородке

Томский государственный университет (ТГУ) намерен в течение учебного года в порядке эксперимента организовать сервис доставки беспилотниками еды и книг для студентов, чтобы потом запустить его в новом кампусе для всех шести вузов города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ТГУ Эдуарда Галажинского.

«В преддверии нового кампуса мы начали проект «Умная роща». Обрабатываем историю с тем, чтобы локализовать на территории <...> кампуса (ТГУ) проект «Тайга», — сказал Эдуард Галажинский. — Ключевая идея — отработать схему с беспилотниками на территории жилых объектов — от доставки книг до доставки пищи».





Он уточнил, что на данном этапе «Умной рощи» вуз ведет переговоры с компаниями-партнерами. В частности, с X5 Retail Group обсуждается возможность создания склада около общежитий вуза, с которого беспилотники будут доставлять студентам еду при заказе, через специальное приложение.





По словам ректора, провести испытания планируется в этом учебном году. В дальнейшем полученный опыт будет применяться в кампусе на 20 тысяч мест, который создается на левом берегу реки Томь и станет современной образовательной площадкой для всех шести вузов Томска. В частности, там планируется помимо строительства жилья для студентов оборудовать лаборатории для разработок технологий добычи «трудной» нефти, информационных технологий, химической промышленности, создания новых материалов и биотехнологий.





Томск располагается на правом берегу реки Томь. На левом берегу в черте города находятся несколько деревень и сел, а также строится микрорайон Северный парк. Ранее власти Томской области заявляли о планах по интеграции всех шести вузов областного центра в единый «Большой университет». Для «Большого университета» на левом берегу Томи будет построен кампус на 20 тыс. мест, который включит инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты.





Соглашение о строительстве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) администрацией Томской области, Министерством науки и высшего образования России и Институтом развития ВЭБ.РФ. Стоимость строительства оценивается в 20 млрд рублей.