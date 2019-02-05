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05 февраля,
2019
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В ТГУ открылась Школа психологического здоровья

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

В ТГУ открылась Школа психологического здоровья для томичей от 55 лет и старше, сообщает пресс-служба вуза. На ней психологи будут вести групповые тренинги для снижения психологического дискомфорта и укрепления здоровья.


Школа психологической помощи открылась в рамках проекта по повышению качества жизни представителей старшего поколения — «Томской академии активного долголетия». В программе Школы запланированы десять бесплатных занятий по тренировке памяти, аналитическому мышлению, психологической адаптации и другим навыкам. Тренинги будут проводить в группах из 14 человек.


«Пожилые люди познакомятся с методами оказания первой психологической помощи самому себе, с приемами улучшения психологического самочувствия во время взаимодействия с другими людьми и с некоторыми другими методиками, – рассказала тренер и аспирантка факультета психологии Ксения Боженкова. – Например, на занятии «Что-то с памятью моею стало…» участники смогут провести диагностику своей памяти, а также ее потренировать. На других занятиях они попробуют составить свою индивидуальную формулу хорошего настроения, а снятию напряжения поспособствует песочная терапия. На тренинге «Музыкальная аптека» участники будут слушать музыку, которая благотворно влияет на эмоциональное состояние».


Томская академия активного долголетия – это региональная площадка, объединяющая образовательные и досуговые мероприятия для людей старшего возраста. Проект реализуется областным советом ветеранов при поддержке администрации Томской области и университетов города.  


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