В ТГУ на арт-фесте «мУкА» расскажут, как сохранить склады купца Горохова

2 сентября в 15.00 Институт искусств и культуры ТГУ и Галерея «В Главном» приглашают на открытие выставки «мУкА. Склады искусства», посвященной памятнику архитектуры федерального значения «Склады купца Горохова». Выставка является продолжением одноименного арт-фестиваля, который прошел в Томске с 31 мая по 2 июня. Основной целью проекта было привлечение внимания общественности к реставрации памятника архитектуры и созданию в нем центра современной культуры в студенческом Томске.

Основу выставки составят произведения современных томских художников, которые специально для арт-фестиваля создали работы в разных жанрах и техниках – от живописи и фотографии до инсталляции и стрит-арта. Авторы передают как драматические переживания на тему утраты архитектурного наследия, ненастоящего и несбывшегося центра современного искусства, так и сюжеты, дающие надежду на то, что на практике вполне реально соединить ценность культурных памятников и возможности развития современной культуры. В экспозиции также будет представлена документация обращения томичей в органы власти по сохранению и реставрации «Складов купца Горохова».





Участники выставки: Лукия Мурина, Николай Исаев, Аксинья и Вероника Сарычевы, Елена Бабошко, Илья Маломощенко, Анна Бакшаева, Катя Пушникова, Саша Колпаков (арт-группа «Сну Сну»), Артем Бибров, Александра Преснякова, Юля Перминова, Кристина Сеногноева, Юрий Теплов, Ира Сонич, Катерина Маас, интернет-журнал «Томский Обзор».





В рамках выставки пройдут лекции, экскурсии, обсуждения.





Экскурсии куратора проекта Анастасии Куклиной – 19 сентября в 14.00 и 28 сентября в 16.00.

Лекторий на выставке «мУкА. Склады искусства». Встреча с организаторами Мурашев Центра. Тема: «Дом, который любят. Как вдохновить людей беречь историю?» - 28 сентября в 16.30.





Вход на мероприятия бесплатный.

Адрес Галереи «В Главном»: пр. Ленина, 36, гл. корпус ТГУ.