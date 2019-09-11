В ТГУ изобрели термометки для определения свежести замороженной рыбы

Ученые ТГУ вместе с сотрудниками компании «Криотех» создали термометки для определения качества замороженной рыбы, сообщает пресс-служба вуза. По плану разработчиков, термометки должны менять цвет, если по пути в магазин рыбу даже незначительно размораживали.

Большая часть рыбы заготавливается на Дальнем Востоке и проходит сложный путь транспортировки на авто- или железнодорожном транспорте, хранится в разных складских помещениях, — пояснили разработчики. — Где и когда рыба испортилась из-за разморозки, найти сложно. Поэтому у рынка есть запрос на универсальное средство контроля, которое невозможно подделать или изменить.

У томских термометок химический принцип работы: если температура хранения рыбы становится выше допустимых –18°С, метка необратимо меняет цвет с белого на зеленый.





Особенность меток в том, что они самоактивирующиеся, в то время как китайские и американские аналоги нужно активировать принудительно. Кроме того, томская термометка дешевле — 20 рублей по сравнению со 120-ю.





В планах разработчиков — наклеить термометки на все оптовые партии замороженной рыбы. Это, по их мнению, предотвратит продажу испорченных продуктов и позволит понять, когда нарушались термоусловия.





Пробную партию меток отправили потребителям, ее будут тестировать в логистических цепочках.