В ТГУ будут восемь часов подряд читать «12 стульев»

«Суть мероприятия заключается в непрерывном звучании произведения. Каждый чтец может выбрать одну или несколько страниц во время самого мероприятия — в зависимости от того, на каком этапе мы уже будем. Это уникально, необычно и интересно. Книга живет, когда к ней обращаются. И мы хотим, чтобы это было не просто красивой фразой. Чтобы тексты обретали новое звучание, рассыпались на многие голоса с неповторимым темпом, тембром, ритмом и тут же собирались вновь благодаря непрерывности чтения и тому, что этот опыт объединил таких разных людей в одном зале», — сообщается в группе non-stop чтений ВКонтакте.





Организаторы отмечают, что вход на мероприятие свободный.





Принять участие в марафоне может любой желающий. Присоединиться к чтениям можно в любое удобное время, можно быть слушателем, чтецом и зрителем; можно прочитать один, два и сколько угодно отрывков. Кроме чтения, гостей ждут тематическая фотозона, выставка и другие приятные сюрпризы.





Первые страницы прочтут 17 октября в 11:00. Завершится марафон в 21:00. Место встречи – Президентский зал НБ ТГУ (старое здание Научной библиотеки ТГУ, пр. Ленина, 34а).