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15 октября,
2019
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В ТГУ будут восемь часов подряд читать «12 стульев»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В старом здании Научной библиотеки ТГУ в четверг, 17 октября, на протяжении 8 часов будут читать роман «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. V Ежегодные non-stop чтения — проект Центра «Открытый университет» ТГУ. 

В ТГУ будут восемь часов подряд читать «12 стульев»
Фото: Центр «Открытый университет» ТГУ

«Суть мероприятия заключается в непрерывном звучании произведения. Каждый чтец может выбрать одну или несколько страниц во время самого мероприятия — в зависимости от того, на каком этапе мы уже будем. Это уникально, необычно и интересно. Книга живет, когда к ней обращаются. И мы хотим, чтобы это было не просто красивой фразой. Чтобы тексты обретали новое звучание, рассыпались на многие голоса с неповторимым темпом, тембром, ритмом и тут же собирались вновь благодаря непрерывности чтения и тому, что этот опыт объединил таких разных людей в одном зале», — сообщается в группе non-stop чтений ВКонтакте.


Организаторы отмечают, что вход на мероприятие свободный. 


Принять участие в марафоне может любой желающий. Присоединиться к чтениям можно в любое удобное время, можно быть слушателем, чтецом и зрителем; можно прочитать один, два и сколько угодно отрывков. Кроме чтения, гостей ждут тематическая фотозона, выставка и другие приятные сюрпризы.


Первые страницы прочтут 17 октября в 11:00. Завершится марафон в 21:00. Место встречи – Президентский зал НБ ТГУ (старое здание Научной библиотеки ТГУ, пр. Ленина, 34а).

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