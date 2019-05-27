В ТГПУ назначили нового ректора

Напомним, с 2000 года вуз возглавлял Валерий Обухов. Срок его полномочий истекал 1 июля 2019 года, а выдвигать свою кандидатуру на очередной ректорский срок Обухов не стал. По итогам работы аттестационной комиссии министерства высшего образования к выборам ректора ТГПУ были допущены декан факультета общеуниверситетских дисциплин Сергей Куликов и первый проректор вуза Андрей Макаренко, кандидатуру которого и выдвинули по результатам тайного голосования.





По данным сайта ТГПУ, Андрей Макаренко родился в 1976 году. В 1999-м с отличием окончил Томский госуниверситет по направлению «физика». Доктор физико-математических наук в области теоретической физики. В ТГПУ с 2001 года. С января 2015-го — проректор по научной работе. Является участником школы теоретической физики, которая с 2003 года признана ведущей научной школой России.