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27 мая,
2019
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В ТГПУ назначили нового ректора

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Физик Андрей Макаренко назначен на пост ректора Томского государственного педагогического университета. Соответствующий приказ накануне подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. 

В ТГПУ назначили нового ректора
Фото: с сайта ТГПУ

Напомним, с 2000 года вуз возглавлял Валерий Обухов. Срок его полномочий истекал 1 июля 2019 года, а выдвигать свою кандидатуру на очередной ректорский срок Обухов не стал. По итогам работы аттестационной комиссии министерства высшего образования к выборам ректора ТГПУ были допущены декан факультета общеуниверситетских дисциплин Сергей Куликов и первый проректор вуза Андрей Макаренко, кандидатуру которого и выдвинули по результатам тайного голосования.


По данным сайта ТГПУ, Андрей Макаренко родился в 1976 году. В 1999-м с отличием окончил Томский госуниверситет по направлению «физика». Доктор физико-математических наук в области теоретической физики. В ТГПУ с 2001 года. С января 2015-го — проректор по научной работе. Является участником школы теоретической физики, которая с 2003 года признана ведущей научной школой России.

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