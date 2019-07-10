В Стрежевом сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры

В сильно задымленном помещении спасатели работали в газодымозащитном снаряжении, — говорится в сообщении. — В комнате у двери они обнаружили хозяина 1986 года рождения. Мужчина был спасен и передан бригаде скорой помощи. С термическими ожогами бедра и руки он был госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы.