В Стрежевом сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры

Утром 10 июля пожарные спасли 33-летнего мужчину из горящей квартиры в городе Стрежевом, сообщает пресс-служба регионального МЧС. После спасения его госпитализировали в хирургическое отделение городской больницы.
Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Строителей поступило спасателям в 4:54 часов. К моменту прибытия пожарных из секции на две квартиры шел дым. Чтобы попасть в секцию, сотрудникам МЧС пришлось вскрыть дверь.
В сильно задымленном помещении спасатели работали в газодымозащитном снаряжении, — говорится в сообщении. — В комнате у двери они обнаружили хозяина 1986 года рождения. Мужчина был спасен и передан бригаде скорой помощи. С термическими ожогами бедра и руки он был госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы.
В результате пожара в комнате сгорел мусор, обгорела мебель и закоптились стены. Огонь потушили уже в 5:03, причина возгорания устанавливается.