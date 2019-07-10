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10 июля,
2019
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В Стрежевом сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Утром 10 июля пожарные спасли 33-летнего мужчину из горящей квартиры в городе Стрежевом, сообщает пресс-служба регионального МЧС. После спасения его госпитализировали в хирургическое отделение городской больницы.

В Стрежевом сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Строителей поступило спасателям в 4:54 часов. К моменту прибытия пожарных из секции на две квартиры шел дым. Чтобы попасть в секцию, сотрудникам МЧС пришлось вскрыть дверь.

В сильно задымленном помещении спасатели работали в газодымозащитном снаряжении, — говорится в сообщении. — В комнате у двери они обнаружили хозяина 1986 года рождения. Мужчина был спасен и передан бригаде скорой помощи. С термическими ожогами бедра и руки он был госпитализирован в хирургическое отделение городской больницы.

В результате пожара в комнате сгорел мусор, обгорела мебель и закоптились стены. Огонь потушили уже в 5:03, причина возгорания устанавливается.

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