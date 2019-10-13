В Стрежевом по ДНК нашли 60-летнего серийного насильника
В Томской области оперативники задержали 60-летнего насильника. Мужчина совершал нападения сексуального характера в течение 13 лет. Об этом сообщает УМВД по Томской области.
По данным следствия, в период с 2004 года по 2017 год в городе Стрежевой Томской области было совершено несколько эпизодов нападения на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Сообщается, что преступника смогли вычислить по ДНК-профилю. Кроме того, мужчину опознала одна из жертв нападения.
В результате исследования вещественных доказательств с применением современных средств и методов криминалистики в региональном ЭКЦ УМВД России при производстве дополнительной генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель города Стрежевой. Подозреваемый был опознан одной из потерпевших,— из сообщения УМВД по региону.
Сейчас мужчина задержан и ему предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.
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