В Стрежевом по ДНК нашли 60-летнего серийного насильника

В Томской области оперативники задержали 60-летнего насильника. Мужчина совершал нападения сексуального характера в течение 13 лет. Об этом сообщает УМВД по Томской области.





По данным следствия, в период с 2004 года по 2017 год в городе Стрежевой Томской области было совершено несколько эпизодов нападения на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Сообщается, что преступника смогли вычислить по ДНК-профилю. Кроме того, мужчину опознала одна из жертв нападения.