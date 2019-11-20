В Совфеде предложили установить единый штраф за нарушение тишины ночью

В Совете Федерации предложили ввести обязательную административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время. Соответствующее письмо Совфед от имени регионов направил в комиссию по разработке нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП), передает РБК.

За шум в ночное время — с 23:00 до 7:00 — предлагают ввести штраф в размере от одной до трех тысяч для физических лиц. В письме уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан», включая использование колонок для прослушивания музыки или громкое пение.





Отмечается, что сейчас требования по соблюдению тишины установлены во всех регионах России. Однако полиция реагирует на такие правонарушения только в том случае, если субъект заключил с ней соответствующее соглашение.





Добавим, что в прошлом году депутаты облдумы поддержали поправки в «закон о тишине». Так, штрафы за нарушение тишины и покоя граждан (в том числе за громкую музыку и проведение шумных строительно-монтажных работ в многоквартирных домах по вечерам, в выходные и праздники) увеличены для граждан на сумму от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.