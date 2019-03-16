В Совфеде предложили покрывать из бюджета траты провайдеров на суверенный Рунет

Напомним, что депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета. Этот законопроект позволит властям при необходимости отключить «внешний интернет» и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. «Внешний интернет» — это те сайты и сервисы, которые физически находятся за пределами России, то есть на зарубежных серверах. То есть, у властей появится возможность оставить работать только те ресурсы, которые размещаются внутри страны.

В Совете Федерации предлагают компенсировать из бюджета траты операторов на обеспечение автономной работы российского сегмента интернета. Об этом РБК сообщила сенатор Людмила Бокова, ссылаясь на поправки, разработанные для второго чтения закона о суверенной работе Рунета.

«Компенсация из бюджета — единственный вариант, поскольку технические средства, которые планируются к установке, будут приобретаться за счет бюджета, то и обслуживание этих устройств должно также компенсироваться из бюджетных средств», — цитирует РБК Людмилу Бокову. В цели документа входит ограждение операторов связи о тех затрат, которые легли на них после вступления в силу «пакета Яровой».





Также в Совфеде предлагают освободить провайдеров от ответственности перед клиентами в связи со сбоями работы сети из-за деятельности специальных средств противодействия угрозам. При чем эти средства должны включаться единовременно у всех операторов, соответственно, и оборудованием должны быть оснащены все, а иначе «участники рынка будут находиться в неравных регуляторных условиях и это может отразиться на конкуренции».





«Скорее всего, в законопроекте мы будем предлагать закрепить случаи, при наличии которых оператор связи будет освобождаться от ответственности по договору с абонентом или его ответственность будет ограничена. Но тогда нам следует также определить порядок, как абонент сможет получить компенсацию причиненных ему убытков», — рассказала сенатор.







Также Бокова обратила внимание на то, что подобные меры увеличат ответственность государства за возможные последствия принятого закона и предостерегут депутатов от преждевременных решений. Особые опасения вызывает работа таких значимых отраслей, как телемедицина, платежи, передача данных.







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