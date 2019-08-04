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04 августа,
2019
Новости

В Советском районе Томска ограничат движение на две недели

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

Движение транспорта ограничат из-за ремонта городских коммуникаций до 19 августа по улице Алтайской. Об этом сообщает мэрия Томска. Дорожные знаки появятся на участке от улицы Колхозной до выезда на улицу Сибирскую.


«Также до 24 часов 7 августа продлено временное ограничение движения транспорта на ранее перекрытом участке: по улице Алтайской — от улицы  Л. Толстого до улицы Колхозной», — из сообщения пресс-службы.


Автомобилистов предупреждают о необходимости объезжать данный участок и просят выбирать для движения другие маршруты, а в случае необходимости предоставлять преимущество движения экстренным службам (пожарная охрана, скорая медицинская помощь, полиция).

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