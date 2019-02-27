В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие

Комитет Совета Федерации по социальной политике рассматривает предложения по обследованию молодоженов на бесплодие и внедрение в молодежную среду через популярных блогеров приложений для телефонов, формирующих позитивное репродуктивное поведение. Об этом сообщает Интерфакс.







Соответствующие рекомендации содержатся в материалах к заседанию «круглого стола» комитета.





В частности, Минздраву предлагается проработать с другими органами власти «вопрос внедрения «Сертификата молодоженов» с целью обследования состояния репродуктивной системы лиц, вступающих в брак».





Минтруду, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторгу предлагается «разработать и внедрить массово через национальных лидеров в блогосфере геймифицированные интернет-приложения для мобильных устройств, формирующие позитивное репродуктивное поведение и пропагандирующие традиционные семейные ценности».





Также последним ведомствам предлагается обеспечить «массовое производство отечественных продуктов специализированного питания целевого назначения на основе витаминно-минеральных комплексов и растительного сырья, обеспечивающих детоксикацию организма от ксенобиотиков и восполнение персонального и регионального нутриентных дефицитов; отобрать наиболее эффективные и массово внедрить, особенно в соцгруппах школьного возраста и молодежи мужского пола, отечественные технологии индивидуальной защиты пользователей от электромагнитного излучения компьютеров и мобильных устройств».