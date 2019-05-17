В следующем году в томском аэропорту начнут строительство нового терминала

Холдинг «Новапорт» планирует построить новый терминал в томском аэропорту. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Томской области Сергея Жвачкина и владельца холдинга «Новапорт» Романа Троценко. Роман Троценко прибыл в регион для участия в форуме U-NOVUS.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, томский губернатор и глава крупнейшей сети региональных аэропортов России обсудили перспективы развития международного аэропорта Богашево. В частности, проект реконструкции взлетно-посадочной полосы, который будет реализован на средства федерального бюджета, оценивается почти в 3 миллиарда рублей и стартует уже в этом году.





«Эти планы позволили «Новапорту» приступить к проектированию нового терминала, из которого будет осуществляться выход как на внутренние, так и на международные линии, и в котором будут установлены телескопические трапы. Также компания реконструирует привокзальную площадь. Общий объем инвестиций «Новапорт» в аэропорту Богашево оценивается в 5 миллиардов рублей, строительство должно начаться в следующем году», — говорится в сообщении.





Кроме того, Роман Троценко рассказал о договоренности с губернатором о дальнейшем расширении маршрутной сети из Томска. В частности, по многочисленным просьбам студентов откроется авиарейс Томск – Улан-Удэ.





Добавим, что ООО «Аэропорт «Томск» на 74,9 % принадлежит холдингу «Новапорт», на 25,1 % – Томской области.