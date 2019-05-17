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17 мая,
2019
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В следующем году в томском аэропорту начнут строительство нового терминала

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Холдинг «Новапорт» планирует построить новый терминал в томском аэропорту. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Томской области Сергея Жвачкина и владельца холдинга «Новапорт» Романа Троценко. Роман Троценко прибыл в регион для участия в форуме U-NOVUS.

В следующем году в томском аэропорту начнут строительство нового терминала

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, томский губернатор и глава крупнейшей сети региональных аэропортов России обсудили перспективы развития международного аэропорта Богашево. В частности, проект реконструкции взлетно-посадочной полосы, который будет реализован на средства федерального бюджета, оценивается почти в 3 миллиарда рублей и стартует уже в этом году.


«Эти планы позволили «Новапорту» приступить к проектированию нового терминала, из которого будет осуществляться выход как на внутренние, так и на международные линии, и в котором будут установлены телескопические трапы. Также компания реконструирует привокзальную площадь. Общий объем инвестиций «Новапорт» в аэропорту Богашево оценивается в 5 миллиардов рублей, строительство должно начаться в следующем году», — говорится в сообщении.


Кроме того, Роман Троценко рассказал о договоренности с губернатором о дальнейшем расширении маршрутной сети из Томска. В частности, по многочисленным просьбам студентов откроется авиарейс Томск – Улан-Удэ.


Добавим, что ООО «Аэропорт «Томск» на 74,9 % принадлежит холдингу «Новапорт», на 25,1 % – Томской области.

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