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10 декабря,
2019
Новости

В Следственном комитете назвали лидеров среди коррупционеров

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Следственный комитет России представил статистику коррупционных преступлений. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства. Согласно информации, чаще всего за коррупционные преступления осуждают сотрудников МВД.

Всего в 2019 году в суды было направлено почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. преступлений. Среди преступлений коррупционной направленности лидерами являются дача и получение взяток, различные виды мошенничества, присвоение и растрата.


Перед судами предстали почти 7 тыс. обвиняемых в коррупции. В частности, речь идет о 752 сотрудниках МВД, 181 сотруднике ФСИН, 84 сотрудниках ФССП России, 34 сотрудниках ФТС, 51 сотруднике МЧС, девяти сотрудниках прокуратуры и 476 представителях органов местного самоуправления. В числе обвиняемых и 308 лиц, в отношении которых применялся особый порядок уголовного судопроизводства, включая 120 глав муниципальных образований, 50 адвокатов, шесть судей и иных лиц.


В Томской области с начала года выявлено больше 700 правонарушений в сфере коррупции. За первое полугодие было выявлено 36 преступлений разного рода взяточничества. Средняя сумма взятки составляла 123,5 тысячи рублей.

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