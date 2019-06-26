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26 июня,
2019
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В СКР предложили учить сирот в регионах на следователей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным в регионах активнее способствовать поступлению в следственные вузы абитуриентов из числа сирот. Об этом сообщает Интерфакс.

В СКР предложили учить сирот в регионах на следователей

«Александр Бастрыкин дал указание руководителям следственных управлений СК предоставить списки кандидатов из числа детей-сирот для поступления в образовательные учреждения СК», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, Бастрыкин отметил, что «из таких ребят могут получиться достойные кадры для работы в правоохранительной системе России, нужно только уделить их развитию и образованию пристальное внимание».


Бастрыкин «выразил уверенность в том, что число таких учащихся нужно увеличивать». Он также добавил, что, «даже если ребенок имеет некоторые проблемы со здоровьем, это не должно стать причиной отказа принять его в кадетские классы и корпуса СК», сказала Петренко. По мнению главы СК, под чутким руководством следователей «такие дети смогут получить в том числе и медицинскую помощь».


Петренко добавила, что во вторник ситуация подробно обсуждалась на селекторном совещании с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.


В середине июня Кузнецова предложила предоставить детям-сиротам льготы для получения среднего специального образования, а также предоставлять им преимущественное право при поступлении в кадетские суворовские военные училища. На совещании 19 июня по вопросам постинтернатного сопровождения детей-сирот она также попросила обратить внимание и на проблему «реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья из числа детей-сирот на получение профессионального образования на бесплатной основе».

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