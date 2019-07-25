В Сибири сократились доходы от экспорта леса

Экспорт лесоматериалов из Сибири в первом полугодии 2019 года составил 1,36 млрд долларов США. Он сократился на 3,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из данных Сибирского таможенного управления. Главным покупателем остается Китай.

Экспорт необработанных лесоматериалов сократился на 22,8 %. Обработанных материалов поставлено больше, чем за первое полугодие 2018 года, на 4,8 %. В целом из Сибири экспортировали больше 11,5 млн кубометров леса.





Сибирский лес идет в 52 страны дальнего и ближнего зарубежья. Основные покупатели — Китай, Япония, Египет, Германия. При этом Китай получает более 9,7 млн кубометров — на его долю приходится более 75 % поставок.





По итогам 2018 года заготовка древесины в Томской области выросла на 24 % и составила 6,3 млн кубометров. Экспорт леса вырос на 53 % и составил свыше 1,330 млн кубометров. Больше всего экспортирует томский лес Узбекистан, следом идет Китай. Власти Томской области неоднократно подчеркивали, что доля экспорта кругляка составляет около 0,2 %.





К 2020 году власти Томской области планируют увеличить объем лесозаготовки до 10 млн кубометров в год.





«Мы можем рубить в год до 38 миллионов кубических метров леса, не нарушая баланс природы, но на аукцион выставляем всего восемь, а рубим только пять. Это очень плохо. Если не вырубается лес в течение 60 лет, то за счет увеличения нижней подстилки он будет гореть. Во всем мире это учитывается. Лес рубить необходимо, для того чтобы он жил», — говорил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. При этом он отмечал, что в лесной отрасли региона бардака нет.





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