В Сибири не тушат свыше 1,7 млн га горящего леса

Общая площадь пожаров в четырех регионах Сибири превысила 1,7 млн га. Не тушат лес на территории в около 1,68 млн га.

Также в Бурятии и Забайкалье горит около 40 тыс. га леса.

В Красноярском крае, по данным на утро 30 июля, горит около 1,039 млн га. В зоне контроля находятся 86 пожаров общей площадью 1,036 млн га. В Иркутской области огнем охвачено около 639 тыс. га. В зоне контроля действует 106 пожаров площадью 608 тыс. га.

Накануне на территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии был введен режим ЧС. Рослесхоз объявил, что перебросит в Красноярский край и Иркутскую область дополнительные авиапожарные силы из Северо-Западного и Уральского федеральных округов.







Чиновники не тушат большинство лесных пожаров, так как, по их словам, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. Так, губернатор Красноярского края Александр Усс не видит в этом ничего страшного:





«Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее? Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть, даже где-то и вредно», — сказал он.





Петиция о введении на территории Сибири режима ЧС набрала свыше 600 тысяч подписей. Подписавшие петицию требуют начать немедленную борьбу с огнем.





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