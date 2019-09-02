В Сибири горит больше 230 тысяч гектаров леса

Более 200 тыс. га леса продолжает гореть в Сибири. Так в зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находится свыше 70 пожаров.

Всего с начала 2019 года, по официальным сведениям Авиалесохраны, огонь прошел около 8,5 млн га леса в регионах Сибири и Якутии. Greenpeace со ссылкой на данные системы дистанционного мониторинга Рослесхоза оценивал общую площадь в 14,9 млн га.





​С начала года в Томской области ликвидировано 158 лесных пожаров на общей площади 1645,2 га при средней площади одного возгорания 10,41 га. Большая часть из них произошла в Верхнекетском (35 лесных пожара), Томском (35) и Первомайском (19) районах. В течение первых суток ликвидировано 145 лесных пожаров, 141 из них — в наземной зоне применения сил и средств, 15 – в авиационной зоне применения сил и средств и два – в зоне контроля.





В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Также можно воспользоваться мобильным приложением «Береги лес» (доступно в сервисах Google play, App Store, Windows Store и действует на всей территории страны).





В Томской области сохраняется низкая пожарная опасность (2,1 балла из 5).