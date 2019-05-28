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28 мая,
2019
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Новости

В Сибири гадюка покусала туристов, которые хотели сделать эффектные селфи

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Житель Красноярска пострадал от укуса гадюки на территории заповедника «Столбы». Двое парней и девушка встретились со змеей в районе второй поперечной тропы, сами взяли ее в руки, чтобы сделать красивые и необычные фотографии.

В Сибири гадюка покусала туристов, которые хотели сделать эффектные селфи
Фото: Newslab

Происшествие произошло 26 мая.


«Увидели черную змейку сантиметров 30−40, подумали, что это безобидный уж, и решили пофотографироваться. Я сначала сам крутил и тискал его в руках. А моя девушка снимала. Змея и меня пыталась укусить, но не прокусила кожу. А друга укусила за большой палец правой руки. Мы подумали, что ничего страшного, и продолжили прогулку. Но потом рука стала раздуваться. Кисть опухла до размера яблока», — пишет Newslab.

Туристы дошли до магазина и попросили вызвать спасателей. Приехавшие спасатели поставили укол и наложили холодную повязку. По фото определили,что это вовсе не уж, а ядовитая гадюка.


Сейчас пострадавший находится в отделении токсикологии БСМП. Со слов приятеля, он, несмотря на случившееся, чувствует себя отлично.

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