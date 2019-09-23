В Сибири девочки-подростки снимали избиение и унижение сверстницы на видео

Видео было опубликовано в сообществе «Инцидент Рубцовск» в социальной сети ВКонтакте. В группу обратилась одна из подписчиц Виктория. Ее дочери прислали видео с дракой. На кадрах одна из девушек бьет стоявшую на коленях ногой в грудь, наносит удары по голове. Женщина, которая опубликовала ролик, утверждала, что инцидент произошел именно в Рубцовске, а героини видео учатся в одной из местных школ.





По данным Следственного комитета по Алтайскому краю, избиение произошло 17 сентября.





«Четырнадцатилетняя девочка заставила свою сверстницу встать на колени и извиниться, после чего избила, а ее 16-летняя приятельница снимала происходящее на телефон», — сообщает ведомство.





В настоящее время проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователям предстоит изучить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.