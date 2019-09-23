Добрые новости
23 сентября,
2019
1
фото
Новости

В Сибири девочки-подростки снимали избиение и унижение сверстницы на видео

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Рубцовске подростки сняли на видео избиение и унижения сверстницы. Ведется доследственная проверка. 

кадр из видео
кадр из видео

Видео было опубликовано в сообществе «Инцидент Рубцовск» в социальной сети ВКонтакте.  В группу обратилась одна из подписчиц Виктория. Ее дочери прислали видео с дракой. На кадрах одна из девушек бьет стоявшую на коленях ногой в грудь, наносит удары по голове. Женщина, которая опубликовала ролик, утверждала, что инцидент произошел именно в Рубцовске, а героини видео учатся в одной из местных школ.


По данным Следственного комитета по Алтайскому краю, избиение произошло 17 сентября.


«Четырнадцатилетняя девочка заставила свою сверстницу встать на колени и извиниться, после чего избила, а ее 16-летняя приятельница снимала происходящее на телефон», — сообщает ведомство.


В настоящее время проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователям предстоит изучить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.