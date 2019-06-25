В школах увеличился дефицит учителей

Доля учителей, которые сообщают, что в их школах не хватает педагогов-предметников, за год выросла с 48 до 51 %. В школах по-прежнему нет нужного числа учителей математики, иностранного и русского языков, начальных классов. Таковы результаты опроса более 3 тыс. педагогов из 83 регионов, который провели эксперты Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования».

Половина опрошенных учителей – 51 % — заявила, что в их школах не хватает предметников. Где-то речь идет об отсутствии одного-трех педагогов – так ответили 36 % респондентов, где-то – о четырех-пяти (10,6 %), в отдельных случаях дефицит кадров доходит до десяти человек (0,4 %).





Учителя увольняются и в конце, и в середине года, иногда уходят командами по шесть-восемь человек. О нехватке педагогов говорят как в сельских школах (54 %), так и в городских (50 %). Только четверть опрошенных сообщили, что за прошедший учебный год состав и численность коллектива не менялись, а 7 % – что учителя не увольнялись и даже приходили новые. Более трети участников опроса (38 %) отметили, что замену уволившимся коллегам нашли с трудом.





Часто ушедшему из школы педагогу так и не получается найти замену: об этом сообщили 22 % учителей. При этом муниципалитеты, узнав об увольнении предметников, рекомендуют некоторым школам обходиться «своими силами», чтобы средняя зарплата в школе соответствовала нужному уровню.





«Негласный приказ – не увеличивать количество учителей. Даже если учитель уволился, его часы перераспределяются», «Распределяли нагрузку среди оставшихся педагогов, в том числе и не по профилю», – говорили педагоги во время опроса.





Чаще всего не хватает учителей математики (34 %), иностранного (32 %) и русского (25 %) языков, начальных классов (24 %), физики (18 %). В результате к преподаванию математики привлекают учителей начальных классов. А их нехватку компенсируют за счет учителей среднего звена, уроки русского языка и математики ведут библиотекари.





«Есть школы, где один педагог ведет математику, историю и английский язык, а другой – физику, изобразительное искусство и ОБЖ. Сельский учитель физкультуры может преподавать еще и английский язык, а учитель информатики – музыку и ИЗО. Тем временем в нацпроекте «Образование» поставлены амбициозные цели, выполнение которых напрямую зависит от учителей, их возможности расти профессионально и желания продолжать работать в школе», – отмечает член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.





Как показывает опрос, об уходе из школы сегодня думает примерно пятая часть педагогов (18 %). 2 % учителей уже решили уволиться или даже написали заявление. Основные причины – невысокая зарплата, нестабильность стимулирующих выплат, растущий объем задач, не связанных с обучением детей, необходимость оснащать кабинеты за свой счет, давление администрации и родителей.