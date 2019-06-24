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24 июня,
2019
Новости

В шести медицинских компаниях Томска прошли обыски

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в шести медицинских компаниях Томска в рамках расследования уголовного дела о картельном сговоре, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» информированный источник.


По его словам, обыски прошли в ООО «ТИС», ООО «Оптима», ООО «МК ТИС», ООО «ЦДМ», ООО «Мед-Альянс» и ООО «Интер-Мед».


«Организации вступили в картельный сговор для создания видимости конкурентных торгов и обеспечения минимального снижения первоначальной цены госконтрактов на поставку медицинского оборудования», — сказал собеседник агентства.


По его данным, следствие подозревает, что в сговоре могли участвовать сотрудники Томской областной клинической больницы, Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и администрации Томской области.


По информации следствия,  фигуранты за несколько лет победили в 140 аукционах на поставку оборудования в медучреждения Томской области на сумму более 1 млрд рублей. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).


Ранее сообщалось, что томское управление ФАС признало шесть компаний участниками картельного сговора при торгах на поставку медицинских материалов на 1,3 млрд рублей в 2014-2017 годах.

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