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14 июля,
2019
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В Северском зоопарке родились два малыша леопарда

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Самки леопарда из Северского природного парка принесли потомство. Об этом сообщает Итерфакс-Сибирь.

«На свет появились два котенка, оба - самцы. У них один отец — дальневосточный леопард Енисей, и две матери — дальневосточная Бритни и самка обыкновенного леопарда Земфира. Поэтому один котенок чистокровный дальневосточный, а второй – гибрид» — рассказал научный сотрудник зоопарка Олег Тютеньков.

Отец малышей — дальневосточный леопард Енисей
Отец малышей — дальневосточный леопард Енисей
Фото: Fellliny. Зоовестник.ру

По словам сотрудника зоопарка, популяция дальневосточного леопарда в дикой природе составляет порядка 90 взрослых особей и около 20 котят. Еще несколько десятков особей живут в зоопарках мира.


«Рождение дальневосточного леопарда — наш вклад в сохранение этого животного. Еще неизвестно, останутся ли котята у нас, но пока предложений об обмене на других животных не поступало. По этой причине имен котятам пока не давали», - отметил Олег Тютеньков.


Он добавил, что маленькие леопарды уже проявляют любопытство и выходят из домиков, где их прячут матери.


Дальневосточный леопард —  самый редкий из подвидов леопарда, находится на грани вымирания. Он распространен в лесах на Дальнем Востоке, в районе границы России, Китая и Северной Кореи.


Северский природный парк (зоопарк) начал свою работу в 1967 году.  Коллекция животных зоопарка насчитывает около 1,7 тыс. особей, относящихся к 200 видам.


Зоопарк в Северске работает ежедневно с 10.00 до 19.00 для всех желающих. Информацию по оформлению билетов и пропуска в ЗАТО Севрск, можно получить тут.

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