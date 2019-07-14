В Северском зоопарке родились два малыша леопарда

«На свет появились два котенка, оба - самцы. У них один отец — дальневосточный леопард Енисей, и две матери — дальневосточная Бритни и самка обыкновенного леопарда Земфира. Поэтому один котенок чистокровный дальневосточный, а второй – гибрид» — рассказал научный сотрудник зоопарка Олег Тютеньков.

Самки леопарда из Северского природного парка принесли потомство. Об этом сообщает Итерфакс-Сибирь.

По словам сотрудника зоопарка, популяция дальневосточного леопарда в дикой природе составляет порядка 90 взрослых особей и около 20 котят. Еще несколько десятков особей живут в зоопарках мира.





«Рождение дальневосточного леопарда — наш вклад в сохранение этого животного. Еще неизвестно, останутся ли котята у нас, но пока предложений об обмене на других животных не поступало. По этой причине имен котятам пока не давали», - отметил Олег Тютеньков.





Он добавил, что маленькие леопарды уже проявляют любопытство и выходят из домиков, где их прячут матери.





Дальневосточный леопард — самый редкий из подвидов леопарда, находится на грани вымирания. Он распространен в лесах на Дальнем Востоке, в районе границы России, Китая и Северной Кореи.





Северский природный парк (зоопарк) начал свою работу в 1967 году. Коллекция животных зоопарка насчитывает около 1,7 тыс. особей, относящихся к 200 видам.





Зоопарк в Северске работает ежедневно с 10.00 до 19.00 для всех желающих. Информацию по оформлению билетов и пропуска в ЗАТО Севрск, можно получить тут.