В Северске водитель сбил ребенка на велосипеде

В Северске девятилетняя девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля.





«В городе Северске на улице Мира, 18б 61-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ, совершил наезд на велосипедиста, девочку 9 лет, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.





Ребенок был доставлен с травмами в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.



