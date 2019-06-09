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09 июня,
2019
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В Северске водитель сбил ребенка на велосипеде

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Северске девятилетняя девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля.


«В городе Северске на улице Мира, 18б 61-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ, совершил наезд на велосипедиста, девочку 9 лет, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.


Ребенок был доставлен с травмами в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.


В Северске водитель сбил ребенка на велосипеде
Фото: УМВД России по Томской области
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