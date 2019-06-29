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29 июня,
2019
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В Северске прошел второй митинг за отставку мэра

Влад Карпов
Влад Карпов
5 часов назад

Второй митинг за отставку мэра прошел в Северске. Митингующих было заметно меньше, чем на первой акции, которая прошла в конце мая. 

В Северске прошел второй митинг за отставку мэра

«Мы привыкли обсуждать [проблемы] на кухне и в соцсетях. Но когда закон подминается, я считаю, мы должны участвовать в митингах», — подчеркнул организатор Владимир Петров. Один из местных жителей в своем выступлении сказал, что не выходить на митинги – значит, дать власти понять, что жителей не интересует проблема роста тарифов на ЖКХ, и позволить их повышать. 


Большую часть митинга говорил его организатор Владимир Петров. Он отметил, что считает нарушением Конституции обращение Думы Северска к губернатору области с просьбой повысить тарифы на коммунальные услуги, так как все изменения в законодательстве, касающиеся жизни граждан, должны быть опубликованы и находиться в открытом доступе, в то время как этот указ опубликован в еженедельнике «Диалог». Петров подчеркивает, что в открытом доступе это издание найти невозможно. Поэтому организаторы митинга планируют потребовать, чтобы печатное издание выпускалось более крупным тиражом. Так жителям города будет проще узнать о вносимых в законодательство изменениях. 


В конце митинга Петров с удивлением рассказал о заведенном на него административном деле за организацию несогласованного мероприятия. Хотя оба митинга были согласованы. 

В Северске прошел второй митинг за отставку мэра
В Северске прошел второй митинг за отставку мэра
В Северске прошел второй митинг за отставку мэра
В Северске прошел второй митинг за отставку мэра

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