В Северске приставы арестовали за долги две кедровые бани

Северские приставы арестовали за долг по налогам две бани-бочки из кедра, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области. Каждую баню предварительно оценили в 100 тысяч рублей.

Компания-производитель изделий из кедра задолжала налоговых платежей на 160 тысяч рублей. На счетах организации денег не оказалось, поэтому пристав выехала на предприятие и арестовала две выставочные бани-бочки из кедра.





Во время ареста руководители компании пообещали погасить долг. Если они не оплатят налоги в установленный приставами срок, арестованные бани отправят на оценку специалистам и продадут.