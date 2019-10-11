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11 октября,
2019
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Новости

В Северске приставы арестовали за долги две кедровые бани

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Северские приставы арестовали за долг по налогам две бани-бочки из кедра, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области. Каждую баню предварительно оценили в 100 тысяч рублей.

В Северске приставы арестовали за долги две кедровые бани
Фото: УФССП по Томской области

Компания-производитель изделий из кедра задолжала налоговых платежей на 160 тысяч рублей. На счетах организации денег не оказалось, поэтому пристав выехала на предприятие и арестовала две выставочные бани-бочки из кедра.


Во время ареста руководители компании пообещали погасить долг. Если они не оплатят налоги в установленный приставами срок, арестованные бани отправят на оценку  специалистам и продадут.

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