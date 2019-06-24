Добрые новости
24 июня,
2019
Новости

В Северске после митинга отменили среднемесячную плату за отопление

Влад Карпов
Влад Карпов
5 часов назад

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области внес изменения в приказ о введении среднемесячной платы за отопление вместо фактической. Из перечня муниципальных образований, где будет введена среднемесячная оплата, исключили ЗАТО Северск.

Действие приказа о введении среднемесячной оплаты начиналось с 1 июля 2019 года.  Жители города были недовольны тем, что всю зиму и весну они должны были платить по счетчикам, а летом, когда плата за отопление по ним обычно нулевая, уже по 1/12 от суммы за потребление тепла домом в прошлом году. 


В конце мая на площади у ДК им. Островского в Северске прошел митинг за отставку мэра и гордумы. Одним из пунктов резолюции, отправленной организаторами митинга в администрацию Северска и губернатору области Сергею Жвачкину, было требование сохранить оплату отопления по счетчикам. Один из местных жителей высказался на митинге, что не хочет «бесплатно кредитовать ОТЭК» (Объединенная теплоэнергетическая компания, с начала 2017 года является основным поставщиком тепловой энергии в Северске — прим. ред.) 


28 июня организаторы планируют провести новый митинг на том же месте. Однако власти города отказываются его согласовывать, сославшись на культурные мероприятия в честь дня города. При этом, по словам организаторов, в официальной афише у ДК Островского не указано ни одного мероприятия.


«Чувствую, придется массовикам-затейникам из администрации весь день превратить в праздник для северчан. Причем именно у ДК Островского!» — прокомментировал отказ организатор митинга Владимир Петров. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.