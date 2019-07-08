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08 июля,
2019
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В Северске могут убрать 400 маршрут

Влад Карпов
Влад Карпов
1 час назад

Региональная комиссия по формированию маршрутной сети предложила внести изменения в схему движения автобусов между Томском и Северском. Об этом сообщается на сайте администрации ЗАТО. Вводить изменения планируют с 1 января 2020 года.

В первую очередь изменения коснутся 400 маршрута, который комиссия предложила закрыть. Вместо него планируется ввести маршрут 443, который будет полностью дублировать томскую часть автобуса 442, а в Северске пройдет по проспекту Коммунистическому.


Как отмечено на сайте администрации города, новый маршрут предназначен «для удовлетворения потребности населения Северска, пользующегося в настоящее время маршрутом № 400».


При этом представитель компании «Автотранс», занимающейся перевозками по 400 маршруту, рассказал ТВ2, что решение о внесении изменений будет приниматься только в следующем году и маршрут, возможно, закрывать не будут.

Также должна измениться схема движения 442 маршрута: его предлагается продлить до Предтеченска, в этом случае автобус больше не будет заходить на вокзал Томск-1.

В Северске могут убрать 400 маршрут
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