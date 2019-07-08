В Северске могут убрать 400 маршрут

Региональная комиссия по формированию маршрутной сети предложила внести изменения в схему движения автобусов между Томском и Северском. Об этом сообщается на сайте администрации ЗАТО. Вводить изменения планируют с 1 января 2020 года.



В первую очередь изменения коснутся 400 маршрута, который комиссия предложила закрыть. Вместо него планируется ввести маршрут 443, который будет полностью дублировать томскую часть автобуса 442, а в Северске пройдет по проспекту Коммунистическому.





Как отмечено на сайте администрации города, новый маршрут предназначен «для удовлетворения потребности населения Северска, пользующегося в настоящее время маршрутом № 400».





При этом представитель компании «Автотранс», занимающейся перевозками по 400 маршруту, рассказал ТВ2, что решение о внесении изменений будет приниматься только в следующем году и маршрут, возможно, закрывать не будут.



Также должна измениться схема движения 442 маршрута: его предлагается продлить до Предтеченска, в этом случае автобус больше не будет заходить на вокзал Томск-1.