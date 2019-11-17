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17 ноября,
2019
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Новости

В Северске будут производить диоксид титана в 2022 году

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На территории опережающего развития (ТОР) «Северск» планируется запустить производство диоксида титана, сообщает обладминистрация. Компания «Сибирский титан» стала вторым резидентом Северской ТОР. Объем инвестиций превысит миллиард рублей. 

В Северске будут производить диоксид титана в 2022 году

Заявку на регистрацию в качестве резидента ТОР предприятию «Сибирский титан» одобрила управляющая компания «Атом-ТОР». Предприятие «Сибирский титан» создано при участии «Сибирского химического комбината».


«Сейчас предприятие «Сибирский титан» отрабатывает на опытно-промышленной установке технологию получения диоксида титана. Параллельно начинается проектирование завода», — отметили в пресс-службе областной администрации. 


До 2021 года планируется завершить строительство и закупить оборудование, а в 2022-м — запустить производство. 

Первым резидентом ТОР «Северск» стала компания «ВАБ-70». На предприятии создано 24 рабочих места, компания приобрела оборудование в лизинг на 2 млн рублей, а общие инвестиции в реализуемый проект составят 250 млн рублей. Эксперты рассматривают еще четыре заявки от потенциальных резидентов.


Диоксид титана используется для производства лакокрасочных материалов, пластмасс, ламинированной бумаги и др.

Напомним, ТОР в Северске была создана в феврале этого года. ТОР является составной частью проекта создания в регионе центра «ИНО Томск». Проект предусматривает формирование в ЗАТО кластера ядерных технологий, а также развитие неядерных производств. Северская ТОР будет иметь химико-технологическую специализацию и станет третьей территорией льготного налогообложения в регионе после открытой десять лет назад ОЭЗ и промышленных парков, которые должны были заработать еще в 2016 году. 


Управляющая компания «Атом-ТОР» создана государственной корпорацией «Росатом» и осуществляет функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР) в закрытых городах присутствия ГК «Росатом».

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