В Северске будут производить диоксид титана в 2022 году

До 2021 года планируется завершить строительство и закупить оборудование, а в 2022-м — запустить производство. Первым резидентом ТОР «Северск» стала компания «ВАБ-70». На предприятии создано 24 рабочих места, компания приобрела оборудование в лизинг на 2 млн рублей, а общие инвестиции в реализуемый проект составят 250 млн рублей. Эксперты рассматривают еще четыре заявки от потенциальных резидентов.

Напомним, ТОР в Северске была создана в феврале этого года. ТОР является составной частью проекта создания в регионе центра «ИНО Томск». Проект предусматривает формирование в ЗАТО кластера ядерных технологий, а также развитие неядерных производств. Северская ТОР будет иметь химико-технологическую специализацию и станет третьей территорией льготного налогообложения в регионе после открытой десять лет назад ОЭЗ и промышленных парков, которые должны были заработать еще в 2016 году.





Управляющая компания «Атом-ТОР» создана государственной корпорацией «Росатом» и осуществляет функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР) в закрытых городах присутствия ГК «Росатом».