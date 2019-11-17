В Северске будут производить диоксид титана в 2022 году
На территории опережающего развития (ТОР) «Северск» планируется запустить производство диоксида титана, сообщает обладминистрация. Компания «Сибирский титан» стала вторым резидентом Северской ТОР. Объем инвестиций превысит миллиард рублей.
Заявку на регистрацию в качестве резидента ТОР предприятию «Сибирский титан» одобрила управляющая компания «Атом-ТОР». Предприятие «Сибирский титан» создано при участии «Сибирского химического комбината».
«Сейчас предприятие «Сибирский титан» отрабатывает на опытно-промышленной установке технологию получения диоксида титана. Параллельно начинается проектирование завода», — отметили в пресс-службе областной администрации.
До 2021 года планируется завершить строительство и закупить оборудование, а в 2022-м — запустить производство.
Первым резидентом ТОР «Северск» стала компания «ВАБ-70». На предприятии создано 24 рабочих места, компания приобрела оборудование в лизинг на 2 млн рублей, а общие инвестиции в реализуемый проект составят 250 млн рублей. Эксперты рассматривают еще четыре заявки от потенциальных резидентов.
Диоксид титана используется для производства лакокрасочных материалов, пластмасс, ламинированной бумаги и др.
Напомним, ТОР в Северске была создана в феврале этого года. ТОР является составной частью проекта создания в регионе центра «ИНО Томск». Проект предусматривает формирование в ЗАТО кластера ядерных технологий, а также развитие неядерных производств. Северская ТОР будет иметь химико-технологическую специализацию и станет третьей территорией льготного налогообложения в регионе после открытой десять лет назад ОЭЗ и промышленных парков, которые должны были заработать еще в 2016 году.
Управляющая компания «Атом-ТОР» создана государственной корпорацией «Росатом» и осуществляет функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР) в закрытых городах присутствия ГК «Росатом».
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