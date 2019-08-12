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12 августа,
2019
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В Сети появились спутниковые снимки взорвавшегося под Ачинском склада оружия

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

Американская компания Planet Labs сделала спутниковые снимки взорвавшегося оружейного склада в Красноярском крае. Напомним, что 5 августа в военной части № 74008, что недалеко от Ачинска, произошел пожар и взрыв боеприпасов.


Агентство Aurora Intel опубликовало в своем Твиттере фото до и после: первый снимок сделан 4 августа, за день до взрыва, а второй 10 августа. На фото отчетливо видна деформация земли вокруг взорвавшихся конструкций.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе ЦВО (Центральный военный округ) подтвердили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали. В общей сложности на горящих площадках находились 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметров.


Мэрия Ачинска объявила о частичной эвакуации города. Из районов, которые находятся близко к месту взрыва, вывезли жителей. 5 августа была полностью эвакуирована деревня Каменка, где проживает более тысячи человек. Деревня расположена недалеко от горящего склада боеприпасов. Один человек погиб, пострадали 13. Взрывы прекратились к утру 6 августа. Военные сказали, что причина взрывов — человеческий фактор. 


Новая серия взрывов на складе произошла 9 августа. Военные заявили, что это случилось из-за удара молнии. По последним данным, во время обоих серий взрывов пострадали 32 человека, один погиб.

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