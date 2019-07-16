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16 июля,
2019
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В Семилужках пройдет фестиваль исторической реконструкции

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

20 июля в селе Семилужки Томского района пройдет фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле». Во время фестиваля здесь же пройдет конкурс ремесленников, сообщает пресс-служба обладминистрации. 


Гостям «Семилуженского поля» предлагают познакомиться с народными ремеслами, поучаствовать в мастер-классах по кузнечному делу, акварельному пейзажу, масляной живописи или расписать игрушку из глины. Также можно будет попробовать выкрутить изделие на гончарном круге, освоить азы плетения из бересты и создания цветов из ткани.


«Лучшего ремесленника определят по итогам зрительского голосования, а церемония награждения победителей завершит фестивальную программу. Добраться до фестиваля томичи могут на личном транспорте или рейсовом автобусе №120 «Томск – Семилужки», – говорится в анонсе.

В Семилужках пройдет фестиваль исторической реконструкции
Фото: группа фестиваля, vk.com/7pole

В прошлом году фестиваль, по оценкам организаторов, собрал порядка 7000 зрителей на разных площадках. В фестивале реконструкции принимали участие 8 клубов из Томска, Новосибирска, Кемерова. Они реконструировали быт европейского средневековья с рыцарскими турнирами, сибирских служилых людей, солдат времен Первой мировой войны. Каждый гость мог попробовать пострелять из лука, сразиться на тренировочных мечах или примерить доспехи древних воинов. На одной из фестивальных площадок проходил Чемпионат бороды и усов. 

В Семилужках пройдет фестиваль исторической реконструкции
Фото: группа фестиваля, vk.com/7pole
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