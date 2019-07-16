В Семилужках пройдет фестиваль исторической реконструкции

20 июля в селе Семилужки Томского района пройдет фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле». Во время фестиваля здесь же пройдет конкурс ремесленников, сообщает пресс-служба обладминистрации.





Гостям «Семилуженского поля» предлагают познакомиться с народными ремеслами, поучаствовать в мастер-классах по кузнечному делу, акварельному пейзажу, масляной живописи или расписать игрушку из глины. Также можно будет попробовать выкрутить изделие на гончарном круге, освоить азы плетения из бересты и создания цветов из ткани.





«Лучшего ремесленника определят по итогам зрительского голосования, а церемония награждения победителей завершит фестивальную программу. Добраться до фестиваля томичи могут на личном транспорте или рейсовом автобусе №120 «Томск – Семилужки», – говорится в анонсе.