В семи томских детсадах появятся ясельные группы

На базе семи детских садов в Томске в 2019 году откроются восемь ясельных групп, сообщает пресс-служба мэрии. Группы смогут принять более 100 детей до трех лет.





«В прошлом году было дополнительно открыто 103 места для детей в возрасте до трех лет в действующих муниципальных детских садах и негосударственных дошкольных организациях. В 2019 году планируется открыть 160 мест», — говорится в сообщении.