В семи томских детсадах появятся ясельные группы
На базе семи детских садов в Томске в 2019 году откроются восемь ясельных групп, сообщает пресс-служба мэрии. Группы смогут принять более 100 детей до трех лет.
«В прошлом году было дополнительно открыто 103 места для детей в возрасте до трех лет в действующих муниципальных детских садах и негосударственных дошкольных организациях. В 2019 году планируется открыть 160 мест», — говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что ясельные группы уже появились в детсадах № 79 (Интернационалистов, 27) и № 104 (Асиновская, 1/1). К 1 сентября группы откроются в детских садах № 93 (Профсоюзная, 16/1), № 46 (Бердская, 11/1), № 76 (Говорова, 24/1) и № 94 (79 Гвардейской Дивизии, 16/1). В саду № 88 откроются сразу две группы для приема детей до трех лет.
Ранее сообщалось, что из федерального бюджета Томской области выделили 1,6 млрд рублей на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Планируется, что на эти деньги можно открыть более двух тысяч ясельных мест. Мэрия заявляла о намерении до 2024 года построить 20 детсадов с ясельными группами.
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