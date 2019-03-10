В селе Мельниково в Томской области второй день отключают свет и тепло

UPD 16:45: В дома вернулось электричество. Почти на два часа раньше предполагаемого времени включения.







Жительницы села Мельниково Шегарского района Томской области Наталья Роголева сообщила редакции ТВ2, что второй день населенный пункт наполовину обесточен. В домах по улицам Молодежная, Школьная, Учебная, Чапаева отсутствует электричество и связанное с его подачей отопление.







«Свет стали отключать без предупреждения. Нигде не было ни одного объявления. Мы знаем, что планово меняют провода, столбы только теперь. А семьи с детьми сидят голодные в холоде! У нас пять несовершеннолетних детей. Представьте, света не было полдня вчера, сегодня его опять отключили в 11 утра, и включат неизвестно когда». — Рассказала Наталья.





В пресс-службе Томской распределительной компании (ПАО «ТРК») ТВ2 сообщили, что ведутся плановые работы, о которых местная администрация была проинформирована 9 марта. На официальном портале Шегарского района оповещения не появились. Связаться с представителями администрации сегодня ТВ2 не удалось.