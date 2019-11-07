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07 ноября,
2019
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В селе, куда ссылали репрессированных в 1930-40-е годы, открыли Камень скорби

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Открытие и освящение Камня скорби прошло в селе Бакчар Томской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательной Думы Томской области.


«В селе Бакчар, месте массовых ссылок и депортаций в 1930-1940-е годы, был открыт и освящен Камень скорби. Инициатором установки памятника стал писатель Василий Евдокимов, выходец из этих мест, уделивший в своем творчестве большое место теме репрессий. На митинге по случаю открытия памятника собрались сельчане,  многие из которых потомки тех самых репрессированных и сосланных в Сибирь», — говорится в сообщении.

В селе, куда ссылали репрессированных в 1930-40-е годы, открыли Камень скорби

Как пишет Интерфакс со ссылкой на депутата облдумы Леонида Глока, ранее в Бакчаре не было мемориала, посвященного жертвам политических репрессий.


«Гранитный камень установлен у мемориального комплекса погибшим в Великой Отечественной войне у здания районной администрации. Теперь в райцентре появилось место для проведения мероприятий, посвященных памяти жертв политических репрессий», — сказал собеседник агентства.


Он отметил, что инициатива установки камня принадлежит писателю Василию Евдокимову, который в своем творчестве уделяет большое место теме репрессий.


После открытия Камня скорби гостям и жителям села показали документальный спектакль ТЮЗа «Восстание» о самом масштабном выступлении крестьян-спецпереселенцев на территории Западной Сибири - Чаинском восстании 1931 года. А в районной библиотеке прошла встреча с писателем Евдокимовым и руководителем созданного при Томском краеведческом музее центра по изучению исторической памяти, доктором исторических наук Валерием Уймановым.

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