В селе Алтайского края дети два месяца не ходят в школу из-за отсутствия учителей

В селе Большая Тихая Алтайского края дети два месяца не учатся в школе из-за отсутствия учителей. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» рассказал зампредседателя Солонешенского райсовета Иван Брия.

По словам Ивана Брия, в прошлом году в школе работала одна учительница, кроме основных предметов преподававшая также иностранный язык. До начала учебного года она уехала в Германию.

Не знаю, о чем думали в районной администрации, — рассказал Брия. — Ведь в прошлом году в школе был сделан качественный ремонт: теперь она отапливается, классы готовы принять учеников. Обращения к губернатору и нашему депутату в краевом Заксобрании результата пока не дали.

Часть детей из Большой Тихой учатся в школе соседнего села Карпово, но школьный автобус не вмещает всех учеников. При этом жительница села Жанна Чепрасова утверждает, что местные власти предложили родителям искать учителей самим.





В администрации Солонешенского района ситуацию «Сибирь.Реалиям» прокомментировать отказались. В приемной районной администрации журналисту ТВ2 посоветовали обратиться за комментарием к замглавы района по социальным вопросом, но дозвониться до нее не удалось.