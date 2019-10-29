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29 октября,
2019
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Новости

В селе Алтайского края дети два месяца не ходят в школу из-за отсутствия учителей

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В селе Большая Тихая Алтайского края дети два месяца не учатся в школе из-за отсутствия учителей. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» рассказал зампредседателя Солонешенского райсовета Иван Брия. 

В селе Алтайского края дети два месяца не ходят в школу из-за отсутствия учителей
Фото: «Сибирь.Реалии»

По словам Ивана Брия, в прошлом году в школе работала одна учительница, кроме основных предметов преподававшая также иностранный язык. До начала учебного года она уехала в Германию. 

Не знаю, о чем думали в районной администрации, — рассказал Брия. — Ведь в прошлом году в школе был сделан качественный ремонт: теперь она отапливается, классы готовы принять учеников. Обращения к губернатору и нашему депутату в краевом Заксобрании результата пока не дали.

Часть детей из Большой Тихой учатся в школе соседнего села Карпово, но школьный автобус не вмещает всех учеников. При этом жительница села Жанна Чепрасова утверждает, что местные власти предложили родителям искать учителей самим.


В администрации Солонешенского района ситуацию «Сибирь.Реалиям» прокомментировать отказались. В приемной районной администрации журналисту ТВ2 посоветовали обратиться за комментарием к замглавы района по социальным вопросом, но дозвониться до нее не удалось. 

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