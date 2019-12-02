В самом старом общежитии ТГУ начался капитальный ремонт
В понедельник, 2 декабря, подрядчик (ООО «Электромонтаж») приступил к ремонту старейшего общежития ТГУ, расположенного на улице Никитина, 4. Планируется, что работы продлятся 26 месяцев. За это время специалисты отремонтируют фасады, перекрытия, заменят перегородки и инженерные коммуникации.
Общежитие на Никитина, которые в народе называют «пятихатка», – первый в Томске пятиэтажный дом. Его сдали в эксплуатацию в 1935 году. В те годы оно было самым крупным в Западной Сибири студенческим общежитием. С момента сдачи здание ни разу капитально не ремонтировалось.
«ТГУ проделал большую подготовительную работу: было обследование здания, проектирование, провели экспертизу, определена подрядная организация, – рассказал и.о. проректора ТГУ по административно-хозяйственной работе и строительству Владимир Андриенко. – В общежитии будут выполнены все виды работ, которые предусматривает капитальный ремонт, а именно: частичная замена и ремонт перекрытий, ремонт фасада, кровли и так далее. Также ремонт будет сделан «под ключ», все будет выполнено в полном объеме, включая косметический ремонт».
В университете планируют, что за первые 14 месяцев ремонта подрядчик сможет провести все работы в первом крыле здания (по улице Никитина). В следующие 12 месяцев из 26-ти запланированных отремонтируют второе крыло (по улице Крылова). Общежитие населяли сотрудники университета, сейчас им всем представлено временно жилье либо выплачиваются компенсации на аренду квартир.
«Норма предоставляемой жилплощади на время ремонта – 6 кв. м на человека, но, чувствуя социальную ответственность, ТГУ не пошел по формальному пути и взял на себя повышенные обязательства, – сказал проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский. – Тем, у кого есть другое жилье в собственности, предложили освободить помещения на Никитина, – это 5 семей, и они это сделали. Остальные, порядка 50 семей, распределились по группам: самая большая (20 семей) переехала на улицу Архитекторов (микрорайон Зеленые горки). Мы благодарны ТДСК, они нам предоставили возможность в новом доме расселить эти семьи. Часть жильцов в добровольном порядке переехала в крыло на Крылова, а порядка 8 семей сняли жилье».
По словам проректора, на оплату съемного жилья ТГУ ежемесячно выделяет каждой семье по 16 тысяч рублей для аренды однокомнатной квартиры и 19 тысяч рублей для съема двухкомнатной. Университет обещает выплачивать эти суммы до полного завершения капремонта и возвращения жильцов в свои комнаты.
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