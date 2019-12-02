В самом старом общежитии ТГУ начался капитальный ремонт

В понедельник, 2 декабря, подрядчик (ООО «Электромонтаж») приступил к ремонту старейшего общежития ТГУ, расположенного на улице Никитина, 4. Планируется, что работы продлятся 26 месяцев. За это время специалисты отремонтируют фасады, перекрытия, заменят перегородки и инженерные коммуникации.





Общежитие на Никитина, которые в народе называют «пятихатка», – первый в Томске пятиэтажный дом. Его сдали в эксплуатацию в 1935 году. В те годы оно было самым крупным в Западной Сибири студенческим общежитием. С момента сдачи здание ни разу капитально не ремонтировалось.





«ТГУ проделал большую подготовительную работу: было обследование здания, проектирование, провели экспертизу, определена подрядная организация, – рассказал и.о. проректора ТГУ по административно-хозяйственной работе и строительству Владимир Андриенко. – В общежитии будут выполнены все виды работ, которые предусматривает капитальный ремонт, а именно: частичная замена и ремонт перекрытий, ремонт фасада, кровли и так далее. Также ремонт будет сделан «под ключ», все будет выполнено в полном объеме, включая косметический ремонт».