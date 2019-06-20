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20 июня,
2019
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В салонах МТС доступны переводы наличными по номеру телефона на карты Сбербанка

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Группа компаний МТС и Сбербанк объявляют о запуске сервиса мгновенных переводов на карты клиентов Сбербанка в салонах розничной сети МТС по всей России. Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона.

В салонах МТС доступны переводы наличными по номеру телефона на карты Сбербанка

Для перевода наличных средств на карту Сбербанка через терминалы самообслуживания или кассы салонов МТС достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Для совершения транзакции через кассу необходимо предъявить паспорт. Перевод денежных средств через терминал доступен после того, как клиент хотя бы раз обратился на кассу и прошел идентификацию.


Минимальная сумма перевода составляет 50 рублей, максимальная сумма перевода через кассу ‒ 100 тысяч рублей, максимальная сумма перевода через терминал ‒ 15 тысяч рублей. Комиссия при переводах через кассу составляет 1,5 % ‒ минимум 50 рублей, максимум 1000 рублей, комиссия при переводе через терминал – 2,99 %.


Проект реализован на технологической платформе МТС Банка, подконтрольного МТС. Салоны МТС по всей России оказывают не только услуги сотовой розницы, но и финансовые сервисы: POS-кредитование, денежные переводы, оплату услуг и кредитов, оформление банковских карт МТС Банка. На базе ряда салонов оператора связи открыты совместные офисы продаж МТС и МТС Банка, где также доступны банковские продукты и услуги.

В рознице МТС постоянно расширяется спектр финансовых услуг, для чего МТС Банк как агрегатор финсервисов Группы МТС ведет активную работу с партнерами – банками, платежными системами и поставщиками услуг, — отметил руководитель блока розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов. — Система мгновенных денежных переводов Сбербанка будет востребована клиентами в офисах продаж МТС при операциях с наличными, а в скором времени мы планируем масштабировать этот сервис и на дистанционные каналы обслуживания.

«Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных денежных переводов. Популярность сервиса постоянно растет, и мы стремимся сделать его еще удобнее для наших клиентов, привлекая в него новых партнеров и расширяя функции. Мы приветствуем появление в ней нового партнера, Группы МТС, клиенты которой теперь могут быстро и удобно переводить наличные на карты Сбербанка», — отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.

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