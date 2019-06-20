В салонах МТС доступны переводы наличными по номеру телефона на карты Сбербанка

Группа компаний МТС и Сбербанк объявляют о запуске сервиса мгновенных переводов на карты клиентов Сбербанка в салонах розничной сети МТС по всей России. Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона.

Для перевода наличных средств на карту Сбербанка через терминалы самообслуживания или кассы салонов МТС достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Для совершения транзакции через кассу необходимо предъявить паспорт. Перевод денежных средств через терминал доступен после того, как клиент хотя бы раз обратился на кассу и прошел идентификацию.





Минимальная сумма перевода составляет 50 рублей, максимальная сумма перевода через кассу ‒ 100 тысяч рублей, максимальная сумма перевода через терминал ‒ 15 тысяч рублей. Комиссия при переводах через кассу составляет 1,5 % ‒ минимум 50 рублей, максимум 1000 рублей, комиссия при переводе через терминал – 2,99 %.





Проект реализован на технологической платформе МТС Банка, подконтрольного МТС. Салоны МТС по всей России оказывают не только услуги сотовой розницы, но и финансовые сервисы: POS-кредитование, денежные переводы, оплату услуг и кредитов, оформление банковских карт МТС Банка. На базе ряда салонов оператора связи открыты совместные офисы продаж МТС и МТС Банка, где также доступны банковские продукты и услуги.