В саду краеведческого музея прошел фестиваль «Кино Open Air»
Всероссийская ежегодная акция «Ночь кино» прошла в Томске уже в четвертый раз. 23 августа Музейный сад превратился одновременно в зрительный зал и в импровизированную съемочную площадку. Можно было примерить исторические костюмы от художника Марии Пушной и поучаствовать в мастер-классах от режиссеров Елены Суриной и Романа Дваладзе. Гостям фестиваля показали короткометражки томских режиссеров.
– Снять короткометражку, это как написать школьное сочинение, — сказала сотрудник краеведческого музея и организатор мероприятия Елена Лилявина. — В сочинении в два листа ты должен уложить пересказ произведения, то что ты из него понял и какие эмоции получил.
Режиссер Роман Дваладзе — создатель организации томских кинематографистов. Недавно он был на съемках нового проекта Егора Кончаловского «Дорогие Товарищи». До этого Роман работал в Лондоне — снимался в голливудском проекте «Война миров Z» и сыграл там в эпизоде с Брэдом Питтом.
«В Голливуде очень приятно работать, — рассказал Роман Дваладзе. — Там и бюджеты, и организовано все на высшем уровне. В Москве тоже авторское кино развивается. За Уралом, к сожалению, киноиндустрия пока только зарождается. А в Сибири очень много талантливых людей. Ребята буквально за день монтируют свои короткометражки.
Короткометражное кино в Сибири, по мнению режиссера, популярно прежде всего из-за ограниченности бюджета.
«Я создаю общество томских кинематографистов со своим фондом, чтобы люди могли выдвигать там свои идеи и искать финансирование. Год назад в Томске не было даже техники, которая позволяла бы давать именно кинематографическое качество, а сейчас ее спокойно можно взять на прокат. С творческими людьми и идеями проблем в Сибири нет, стоит вспомнить фильм «Вера» Александра Нерадовского,— отметил режиссер Роман Дваладзе.
Режиссер планирует создать картину прокатного уровня. Сейчас съемочная группа добавляет детали в сценарий. Герб РСФСР — инсталляция в музейном Саду. Он ассоциируется с фильмом Романа Дваладзе о 166 стрелковой дивизии, над которым режиссер работает в данный момент.
— В Томске живет Владимир Харлаимов, — говорит Роман. Ему было 8 лет, когда дивизия уходила на фронт. Колонна полуторок отходила от лагерного сада. Его отец вскочил на подножку полуторки, а маленький Владимир держал его за край гимнастерки, бежал за ним, просил не уходить. Это был последний раз, когда он увидел отца. Он погиб в плену в Германии.
Сейчас Роману Дваладзе стали приходить новые истории от потомков, чьи родственники воевали в Великой Отечественной Войне, поэтому режиссер приостановил съемочный процесс. Он хочет дополнить свой фильм реальными историями людей.
Белая башня – еще одна инсталляция в музейном саду. Она напоминает Эйфелеву башню — вероятно, отсылка к творчеству режиссера и продюссера Елены Суриной и ее короткометражному фильму «Мим без грима».
Елена Сурина окончила ТПУ в 2005 году по специальности «Электроэнергетические системы и сети». В 2010 году Елена поступила в Сорбону и получила степень магистра искусств по специальности «Кинематограф».
Сейчас Елена открыла свой продюсерский центр в Париже «Très Bien Production», который занимается не только съемкой кино, но и продвигает томскую культуру в Париже.
«В первую очередь я томичка, — говорит Елена. — Мне интересно продвигать свой регион. В Томске своя уникальная атмосфера и люди. Этой весной я организовывала концерт «Томского перекрестка». В Париже я не встречала подобного исполнения бардовской песни. Для меня было открытие, что бардовские песни — нечто иное, чем привычные песни Высоцкого».
— Реально ли вообще поступить в Сорбону?
— Да, отвечает режиссер. Был только конкурс по языку и мотивации, но, к сожалению, обучение полностью платное.
— Что мешает томским коллективам в продвижении?
— В основном проблема в организации. Если наш томский коллектив захочет выступить в Париже, они часто не знают, куда обратиться, даже если у них есть бюджет. Поэтому всегда нужен организатор с другой стороны. Мой продюсерский центр как раз этим занимается.
— Легко ли снять короткометражное кино?
— Короткометражку снять ничуть не легче, чем полный метр. Отличие лишь во времени. В короткое время сложнее донести общую идеи и драматургию сюжета. Нужно обладать определенным умением, чтобы в короткий промежуток донести смысл. Большой плюс гораздо меньший бюджет, но короткометражки тоже разные.
Есть короткометражки снятые на коленке, которые не несут никакой художественной ценности. Есть настолько продуманные, с прекрасной подборкой актеров, а не с самодеятельными, что уже виден совершенно другой уровень, —говорит Елена.
Актерская работа в фильме, по мнению Елены Суриной, самое важное. Ведь на нее зрители обращают внимание прежде всего, а уже потом на сценарий, работу оператора и режиссера.
Сейчас Елена Сурина работает над своей первой полнометражной комедией, ищет финансирование в Министерстве культуры. Но чтобы получить финансирование от государства, нужно иметь опыт работы с полным метром.
В создании фильмов важны не только режиссеры и актеры, но и другие профессионалы. Мария Пушная — художник по костюмам. Она рассказала, что на съемочной площадке художник-костюмер работает уже с готовыми костюмами. Костюмер воплощает визуально идеи режиссера, делает так, что ни одна деталь во внешнем виде персонажа не случайна, вплоть до того, какая на нем рубашка.
Теперь томские кинематографисты встретятся на кинофоруме, который пройдет в День Томича, 7 сентября. В рамках кинофорума пройдут лекции, мастер-классы и фестиваль короткометражного кино. На второй Томский кинофорум обещал приехать известный продюсер Алексей Петрухин из «Русской киногруппы».
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