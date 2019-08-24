В саду краеведческого музея прошел фестиваль «Кино Open Air»

Новости

Всероссийская ежегодная акция «Ночь кино» прошла в Томске уже в четвертый раз. 23 августа Музейный сад превратился одновременно в зрительный зал и в импровизированную съемочную площадку. Можно было примерить исторические костюмы от художника Марии Пушной и поучаствовать в мастер-классах от режиссеров Елены Суриной и Романа Дваладзе. Гостям фестиваля показали короткометражки томских режиссеров.

Фото: Ангелина Доркина

– Снять короткометражку, это как написать школьное сочинение, — сказала сотрудник краеведческого музея и организатор мероприятия Елена Лилявина. — В сочинении в два листа ты должен уложить пересказ произведения, то что ты из него понял и какие эмоции получил.

Фото: Ангелина Доркина

Режиссер Роман Дваладзе — создатель организации томских кинематографистов. Недавно он был на съемках нового проекта Егора Кончаловского «Дорогие Товарищи». До этого Роман работал в Лондоне — снимался в голливудском проекте «Война миров Z» и сыграл там в эпизоде с Брэдом Питтом.

«В Голливуде очень приятно работать, — рассказал Роман Дваладзе. — Там и бюджеты, и организовано все на высшем уровне. В Москве тоже авторское кино развивается. За Уралом, к сожалению, киноиндустрия пока только зарождается. А в Сибири очень много талантливых людей. Ребята буквально за день монтируют свои короткометражки.

Фото: Ангелина Доркина

Короткометражное кино в Сибири, по мнению режиссера, популярно прежде всего из-за ограниченности бюджета.

«Я создаю общество томских кинематографистов со своим фондом, чтобы люди могли выдвигать там свои идеи и искать финансирование. Год назад в Томске не было даже техники, которая позволяла бы давать именно кинематографическое качество, а сейчас ее спокойно можно взять на прокат. С творческими людьми и идеями проблем в Сибири нет, стоит вспомнить фильм «Вера» Александра Нерадовского,— отметил режиссер Роман Дваладзе.

Фото: Ангелина Доркина

Режиссер планирует создать картину прокатного уровня. Сейчас съемочная группа добавляет детали в сценарий. Герб РСФСР — инсталляция в музейном Саду. Он ассоциируется с фильмом Романа Дваладзе о 166 стрелковой дивизии, над которым режиссер работает в данный момент.

— В Томске живет Владимир Харлаимов, — говорит Роман. Ему было 8 лет, когда дивизия уходила на фронт. Колонна полуторок отходила от лагерного сада. Его отец вскочил на подножку полуторки, а маленький Владимир держал его за край гимнастерки, бежал за ним, просил не уходить. Это был последний раз, когда он увидел отца. Он погиб в плену в Германии.

Сейчас Роману Дваладзе стали приходить новые истории от потомков, чьи родственники воевали в Великой Отечественной Войне, поэтому режиссер приостановил съемочный процесс. Он хочет дополнить свой фильм реальными историями людей.

Белая башня – еще одна инсталляция в музейном саду. Она напоминает Эйфелеву башню — вероятно, отсылка к творчеству режиссера и продюссера Елены Суриной и ее короткометражному фильму «Мим без грима».

Фото: Ангелина Доркина

Елена Сурина окончила ТПУ в 2005 году по специальности «Электроэнергетические системы и сети». В 2010 году Елена поступила в Сорбону и получила степень магистра искусств по специальности «Кинематограф». Сейчас Елена открыла свой продюсерский центр в Париже «Très Bien Production», который занимается не только съемкой кино, но и продвигает томскую культуру в Париже.

«В первую очередь я томичка, — говорит Елена. — Мне интересно продвигать свой регион. В Томске своя уникальная атмосфера и люди. Этой весной я организовывала концерт «Томского перекрестка». В Париже я не встречала подобного исполнения бардовской песни. Для меня было открытие, что бардовские песни — нечто иное, чем привычные песни Высоцкого».

— Реально ли вообще поступить в Сорбону? — Да, отвечает режиссер. Был только конкурс по языку и мотивации, но, к сожалению, обучение полностью платное.

Фото: Ангелина Доркина





— Что мешает томским коллективам в продвижении? — В основном проблема в организации. Если наш томский коллектив захочет выступить в Париже, они часто не знают, куда обратиться, даже если у них есть бюджет. Поэтому всегда нужен организатор с другой стороны. Мой продюсерский центр как раз этим занимается.

— Легко ли снять короткометражное кино? — Короткометражку снять ничуть не легче, чем полный метр. Отличие лишь во времени. В короткое время сложнее донести общую идеи и драматургию сюжета. Нужно обладать определенным умением, чтобы в короткий промежуток донести смысл. Большой плюс гораздо меньший бюджет, но короткометражки тоже разные.

Фото: Ангелина Доркина

Есть короткометражки снятые на коленке, которые не несут никакой художественной ценности. Есть настолько продуманные, с прекрасной подборкой актеров, а не с самодеятельными, что уже виден совершенно другой уровень, —говорит Елена.

Актерская работа в фильме, по мнению Елены Суриной, самое важное. Ведь на нее зрители обращают внимание прежде всего, а уже потом на сценарий, работу оператора и режиссера.

Сейчас Елена Сурина работает над своей первой полнометражной комедией, ищет финансирование в Министерстве культуры. Но чтобы получить финансирование от государства, нужно иметь опыт работы с полным метром.

Фото: Ангелина Доркина

В создании фильмов важны не только режиссеры и актеры, но и другие профессионалы. Мария Пушная — художник по костюмам. Она рассказала, что на съемочной площадке художник-костюмер работает уже с готовыми костюмами. Костюмер воплощает визуально идеи режиссера, делает так, что ни одна деталь во внешнем виде персонажа не случайна, вплоть до того, какая на нем рубашка.

Фото: vk.com/tomskmuseum

Теперь томские кинематографисты встретятся на кинофоруме, который пройдет в День Томича, 7 сентября. В рамках кинофорума пройдут лекции, мастер-классы и фестиваль короткометражного кино. На второй Томский кинофорум обещал приехать известный продюсер Алексей Петрухин из «Русской киногруппы».