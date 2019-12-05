В Росстате посчитали, сколько будет стоить тазик «Оливье»

12 порций салата «Оливье» в этом году обойдутся в 1,02 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. За 2019 год стоимость продуктов для традиционного новогоднего салата выросла на 4,6 %.

Больше всего за год подорожал репчатый лук — на 10 %, вареная колбаса и консервированные овощи — по 6 %. Куриные яйца выросли в цене на 1 % — до 59 рублей за 10 штук.





По прогнозам экспертов, к Новому году стоимость ингредиентов для салатов увеличится еще больше. В основном речь идет об овощах, которые зимой традиционно растут в цене.





При этом часть ингредиентов за год подешевела. Так, стоимость моркови снизилась на 11 % — до 26 рублей за 1 кг, картофеля — на 3 % — до 20 рублей за 1 кг.





Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).





Селедка под шубой традиционно обойдется россиянам дешевле оливье. Общая стоимость ингредиентов для нее за год выросла на 2,6 %. Чтобы накормить этим салатом семью из четырех человек, придется потратить 157 рублей (в 2018-м — 153 рубля). При этом сельдь за год подорожала на 4 % — до 196 рублей за 1 кг, а свекла, напротив, подешевела на 8 % — до 25 рублей за 1 кг.





Чтобы рассчитать индекс, Росстат использует следующий рецепт: соленая сельдь (350 г), картофель (400 г), столовая свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г), майонез (300 г).