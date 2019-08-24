В Росстате отчитались о рекордном числе долгожителей старше 100 лет

За последние два года численность долгожителей увеличилась почти на 17%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.





В начале 2019 года в стране было 20 582 долгожителя, которым исполнилось 100 и более лет. Более 70% из них составляют женщины.





По словам экспертов, такая ситуация сложилась по двум основным причинам. Во-первых, женщины медленнее стареют, а, во-вторых, те из них, кто на данный момент находится в преклонном возрасте, меньше подвержены вредным привычкам.





В Росстате сообщили, что вплоть до 2011 года численность населения возрастом 100 и более лет регулярно менялась — то повышалась, то снижалась. Однако в дальнейшем этот показатель все время стремился вверх.





«К 2018-му увеличившись с 7,5 тыс. человек до почти 20,6 тыс. — в 2,7 раза», — из сообщения Росстата.





Эксперты отмечают, что в будущем в России будет наблюдаться дальнейший стабильный рост численности людей, доживших до 100 и более лет.





В Миниздраве подчеркнули, что средняя продолжительность жизни за последние полгода составила 73,7 года. У женщин это показатель равен 78,5 года.