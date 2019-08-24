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24 августа,
2019
Новости

В Росстате отчитались о рекордном числе долгожителей старше 100 лет

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За последние два года численность долгожителей увеличилась почти на 17%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. 

В начале 2019 года в стране было 20 582 долгожителя, которым исполнилось 100 и более лет. Более 70% из них составляют женщины. 


По словам экспертов, такая ситуация сложилась по двум основным причинам. Во-первых,  женщины медленнее стареют, а, во-вторых, те из них, кто на данный момент находится в преклонном возрасте, меньше подвержены вредным привычкам. 


В Росстате сообщили, что вплоть до 2011 года численность населения возрастом 100 и более лет регулярно менялась — то повышалась, то снижалась. Однако в дальнейшем этот показатель все время стремился вверх.


«К 2018-му увеличившись с 7,5 тыс. человек до почти 20,6 тыс. — в 2,7 раза», — из сообщения Росстата.


Эксперты отмечают, что в будущем в России будет наблюдаться дальнейший стабильный рост численности людей, доживших до 100 и более лет. 


В Миниздраве подчеркнули, что средняя продолжительность жизни за последние полгода составила 73,7 года. У женщин это показатель равен  78,5 года.

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