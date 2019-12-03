В России запретили продавать смартфоны без отечественного софта. Что это значит?

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Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 июля 2020 года в России запретят продажи гаджетов без российского программного обеспечения. Документ об этом опубликован на портале правовой информации.

Закон готовили депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Авторы документа предполагают, что он защищает интересы российского бизнеса и уменьшит количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных IT-компаний.

Гаджеты, которые попадут под действие закона, ПО и порядок установки определит правительство. В пояснительной записке к документу говорится о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией «Смарт-ТВ». Более подробной информации пока нет.

«В стенографии на сайте Думы четко написано, что никто не собирается менять Android или iOS на российские разработки. Речь идет об установленном пакете мобильных приложений, таких как, допустим, Госуслуги или Сбербанк, — прокомментировал ТВ2 эксперт по IT-безопасности, сотрудник компании Attrax.digital Иван Котырло. — Допустим, люди покупают смартфон с брендом DNS, на нем стоит сразу предустановленный пакет приложений, компания на этом делает деньги, и никто не жалуется. Здесь сделано для того, чтобы наши отечественные разработчики могли сразу иметь свою целевую аудиторию. Потому что, например, Госуслуги надо продвигать реально, это очень удобный сервис, который автоматизирует процессы, отгоняет людей от взяточных чиновников. Это нужно, и есть очень много таких грамотных продуктов».

Как пишет агентство РИА Новости, ранее на заседании Совета Федерации отмечали, что ответственность за установку на устройства российского ПО будет нести организация-продавец. За несоблюдение закона предусмотрены штрафы от 100 до 500 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 500 тысяч рублей до 1 млн для юридических лиц.

Один из авторов закона о предустановке российского софта Александр Ющенко сообщил «Медузе», что среди приложений, которые могут обязать предустанавливать на смартфоны, могут быть «Госуслуги». При этом Институт развития интернета (ИРИ) летом представил обзоры российских аналогов иностранного софта. Информацию о них отправили в Минкомсвязь. По мнению экспертов института, вместе с браузерами на смартфоны Google Chrome или Safari стоит предустанавливать «Яндекс.Браузер» и «Спутник». Мессенджеры WhatsApp и iMessage, полагают в ИРИ, можно дополнить сервисами ICQ и «ТамТам», а платежные системы Apple Pay и Samsung Pay — сервисом Mir Pay.

На ПК в альтернативу «облаку» iCloud от Apple и One Drive от Microsoft могут появиться российские «Яндекс.Диск» или «Облако Mail.ru». Вместе с iTunes и Groove Music российским пользователям могут предложить приложения zaycev.net, «Яндекс.Музыку», сервис Boom от соцсети «ВКонтакте». А офисные программы вроде Microsoft Office пользователю может заменить «МойОфис».

По мнению главы российского антимонопольного ведомства Анатолия Голомозина, закон расширит ассортимент гаджетов для покупателей и поддержит российские компании.

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