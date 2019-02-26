В России за последние два месяца выросли цены на авиабилеты

По данным сервисов электронной продажи билетов, цены на авиабилеты за период с декабря по февраль выросли в среднем на 5 - 33%. Об этом пишет «Коммерсант».





По информации Biletix, средний чек на перелеты внутри страны вырос на 17%: с 11,4 тысяч до 13,4 тысяч рублей. На международных линиях цена выросла на 23%, с 18,3 тысяч до 27,3 тысяч рублей в среднем. По данным Aviasales, внутренние перелеты подорожали в среднем на 7%, до 7,4 тысяч рублей, за рубеж — на 5%, до 47 тысяч. В Tutu.ru изданию сообщили, что средний чек на все перелеты за год вырос в среднем на 7%. На перелеты по РФ на 8%, в страны ближнего зарубежья — на 5%, дальнего зарубежья — на 8%. Единственное исключение представляет Европа, здесь чек остался на уровне прошлой зимы.





Сильнее всего среди внутренних подорожали рейсы из Москвы в Симферополь (на 78%, до 6,8 тысяч рублей), в Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тысяч рублей), в Самару (на 60%). Среди международных перелетов больше всего наценились билеты из Москвы в Барселону (на 83%) и из Петербурга в Бангкок (на 69%).





«Впрочем, есть и подешевевшие направления. Так, билеты Москва—Петербург подешевели на 7%, до 3,5 тыс. руб., Краснодар—Тюмень — на 30%, до 4,7 тыс. руб.», — приводит данные издание.





Источник издания, близкий к «Аэрофлоту», утверждает, что авиакомпании работают на грани рентабельности.