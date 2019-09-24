В России внедрят систему идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу

В России разрабатывают систему удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, что позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM). Об этом пишут РБК.

«Когда система заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон», — говорится в сообщении «Ростелекома».







При этом из письма Минкомсвязи в адрес сотовых операторов, а также «Россвязи», Роскомнадзора и отраслевых институтов, с которым ознакомилось издание, следует, что нормативная база, касающаяся eSIM, требует корректировки. Обсуждение этих корректировок намечено на начало октября в рамках рабочей встречи с представителями отрасли, отмечают «Известия». Один из вопросов, который будет обсуждаться, — порядок аутентификации абонента в процессе активации eSIM в удаленном режиме.

В Минкомсвязи подтвердили газете отправку этого письма. При этом в ведомстве не ответили на вопрос, знакомы ли там с предложением «Ростелекома». В министерстве отметили, что за разрешением на публичное тестирование eSIM обращался только Tele2.







eSIM – встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Технология eSIM начала работать в США и ряде европейских стран с конца 2018 года. В России ее первым внедрил Tele2. В свою очередь источники РБК сообщали в апреле, что МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против внедрения eSim, которая используется в последних моделях устройств Apple и Samsung.