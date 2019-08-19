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19 августа,
2019
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В России ужесточили правила перевозки фруктов и цветов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В России с 19 августа вступили в силу новые правила по перевозке из-за рубежа фруктов, овощей, цветов и елей. Об этом пишет РБК со ссылкой на правовой документ. Правила будут действовать до 1 января 2022 года.

В России ужесточили правила перевозки фруктов и цветов

Теперь без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более пяти килограммов овощей и фруктов. 

Согласно новым правилам, для ввоза фруктов массой более пяти килограммов необходимо иметь специальные фитосанитарные сертификаты. Если их не будет, продукцию вернут обратно или уничтожат за счет собственника. 

Изменения будут распространяться и на букеты цветов. Теперь без оформления документов разрешается ввоз не более трех букетов, в каждом из которых не должно быть более 15 цветков. 

Новые правила ввоза продукции распространяются на все виды транспорта, а также действуют для почтовых отправлений.

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