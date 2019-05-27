В России ужесточат правила прохождения медосмотра для призывников

Минобороны РФ предложило внести в закон «О воинской обязанности и военной службе» поправки, согласно которым врачи в военкоматах будут дважды в год проверять здоровье призывников, чтобы выявлять симулянтов, сообщают «Известия».





Процедура прохождения медкомиссии в военкоматах серьезно изменится — перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, врачи смогут дважды в год: во время весенней и осенней призывной кампании.





Предложенные Минобороны поправки позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали. Эта мера усложнит жизнь тем, кто продает и покупает справки.





Поправки в закон Минобороны планирует окончательно доработать уже к концу месяца. После их принятия Госдумой уточнения внесут в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ».





Самыми распространенными диагнозами, по которым молодые люди освобождаются от службы, остаются плоскостопие, сколиоз, миопия, гипертония и кожные болезни.





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