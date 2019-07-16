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16 июля,
2019
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В России сильно подешевел оптовый сахар

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Оптовые цены на сахар в России сильно упали, достигнув своего пятилетнего минимума, сообщает РБК. Это связано с тем, что в стране сейчас сформированы большие запасы продукта, предложение выше спроса. На ситуацию повлиял хороший урожай свеклы за прошлый сбор, ожидание большого объема нового урожая и остатки сахара с прошлого сезона.


Цены сильно снизились в июне 2019 года. По сравнению с ноябрем 2018-го, сахар подешевел на 27,5 %. Тогда один килограмм стоил в среднем 37 рублей, а в июне 2019 года — 26,9 руб. Эксперты отмечают, что на падение цен повлияло и то, что второй по объемам экспортный рынок российского сахара — Узбекистан — стал менее доступным из-за строительства в стране своих заводов и введения 20 % НДС на импорт белого сахара.

В России сильно подешевел оптовый сахар

В Союзроссахаре считают, что снижение цен производителями нетипично для середины лета, так как в области производство сахара длится с ноября по июль. К концу сезона спрос традиционно высок, а запасы продукции малы. Для сравнения, в прошлые годы максимум цен был зафиксирован в июне 2016-го (45,1 руб. за килограмм), а минимум — в июне 2018-го (32,8 руб. за килограмм).


По данным Минсельхоза, белый свекловичный сахар действительно подешевел: 11 июля 2019 года килограмм стоил 27,98 рублей. Это на 6,8 % ниже, чем в прошлом году. Розничные цены на сахар тоже снижаются, но не столь существенно. С января текущего года килограмм сахарного песка в магазинах стал стоить меньше почти на 4 рубля. В июне средняя стоимость составила 43,19 руб. Однако в июне прошлого года сахар в розницу был даже дешевле — на 4,6 %.

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