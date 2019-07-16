В России сильно подешевел оптовый сахар

Оптовые цены на сахар в России сильно упали, достигнув своего пятилетнего минимума, сообщает РБК. Это связано с тем, что в стране сейчас сформированы большие запасы продукта, предложение выше спроса. На ситуацию повлиял хороший урожай свеклы за прошлый сбор, ожидание большого объема нового урожая и остатки сахара с прошлого сезона.





Цены сильно снизились в июне 2019 года. По сравнению с ноябрем 2018-го, сахар подешевел на 27,5 %. Тогда один килограмм стоил в среднем 37 рублей, а в июне 2019 года — 26,9 руб. Эксперты отмечают, что на падение цен повлияло и то, что второй по объемам экспортный рынок российского сахара — Узбекистан — стал менее доступным из-за строительства в стране своих заводов и введения 20 % НДС на импорт белого сахара.