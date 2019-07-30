В России с начала года вырос уровень бедности

При этом 20,9 млн человек (14,3% от общего населения России) живут за чертой бедности, то есть их доходы ниже прожиточного минимума. В первом квартале 2018 года при за чертой бедности находились 13,9% населения страны, это значит, что численность бедных россиян выросла на 0,5 млн человек.



При расчетах применялись установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале — 10 753 рублей.



В Росстате увеличение уровня бедности в первом квартале 2019 года объяснили ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.



При этом величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 038 рублей в первом квартале 2018 года до 10 753 рублей в первом квартале 2019-го), а инфляция в первом квартале составила 5,2%.