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30 июля,
2019
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В России с начала года вырос уровень бедности

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

Уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос до 14,3 с 13,9%, зафиксированных в первом квартале прошлого года, сообщил Росстат. 

В России с начала года вырос уровень бедности

При этом 20,9 млн человек (14,3% от общего населения России) живут за чертой бедности, то есть их доходы ниже прожиточного минимума. В первом квартале 2018 года при за чертой бедности находились 13,9% населения страны, это значит, что численность бедных россиян выросла на 0,5 млн человек. 

При расчетах применялись установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале — 10 753 рублей. 

В Росстате увеличение уровня бедности в первом квартале 2019 года объяснили ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

При этом величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 038 рублей в первом квартале 2018 года до 10 753 рублей в первом квартале 2019-го), а инфляция в первом квартале составила 5,2%. 

Первый квартал каждого года является наиболее «слабым» по доходам и показывает самый высокий показатель бедности, — сообщили в ведомстве. 

В Росстате считают, что снижение инфляции в 2019 году до прогнозного уровня приведет к «резкому уменьшению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума».

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