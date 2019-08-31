В России расширят программу расселения аварийного жилья

«Эта проблема, действительно, исторически существует у нас во многих регионах, и в Астраханской области в том числе. Более того, здесь у вас объем так называемого ветхого и аварийного жилья даже выше, чем во многих других регионах страны. Естественно, та программа, которая реализуется, мы ее продлеваем и, по мере сил, будем ее и расширять, — сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, в 2019 году в Томской области власти планируют расселить 11,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья.



«Сегодня в Томской области есть все предпосылки для успешного решения вопроса с расселением аварийного жилья, — цитирует пресс-служба обладминистрации заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто. — В регионе много аварийных домов. При этом есть более полутора тысяч новых квартир, которые предлагают застройщики для переселения людей. Программа рассчитана на шесть лет, но в наших силах выполнить ее в три раза быстрее. Поэтому мы не будем дожидаться 2020 года и уже сейчас начнем готовить заявку в федеральный центр, чтобы получить субсидию на последующие этапы реализации этой важной для жителей Томской области программы».



Программа по расселению рассчитана на 2019-2024 годы. В нее вошли Томск, а также Асиновский, Чаинский, Каргасокий и Томский районы. В 2019 году расселять будут жителей областного центра и двух районов: Асиновского и Чаинского. В бюджете на эти цели заложено 523,5 млн рублей.



В июне 2019 года власти Томска назвали адреса 36 аварийных многоквартирных домов, которые будут расселены в 2019 году – на первом этапе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели город получит 492 миллиона рублей; при выборе домов учитывалась очередность признания их аварийными. Точные адреса можно узнать здесь.



Ранее мэр Томска Иван Кляйн отмечал: в целом на расселение людей из аварийного жилья необходимо 16 млрд рублей. Власти Томска неоднократно пытались выполнить расселение людей за счет договоров развития застроенных территорий и комплексного развития территорий.



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