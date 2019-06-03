В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках. Об этом сообщает Интерфакс.

Такая база, по мнению ведомства, необходима для того, чтобы не допускать мигрантов с инфекционными заболеваниями к работе в России, а также своевременно принимать решение об их депортации или недопуске в страну.





В единой базе данных будет храниться информация о медосмотрах и прививках, результатах гигиенической подготовки и аттестации иностранных граждан, о применении к ним санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска на границе и о ранее имевших место решениях о депортации в связи с инфекциями.





Доступ к данным на ресурсе предполагается дать, во-первых, тем органам, которые его пополняют (по смыслу законопроекта это, как минимум, Роспотребнадзор и МВД), а во-вторых, органам и организациям, которые являются пользователями этого ресурса «в соответствии с их компетенцией» (установленной, отмечается в документе, законами, актами президента и правительства).





Положение о создании такой базы должны утвердить правительство.