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03 июня,
2019
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Новости

В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках. Об этом сообщает Интерфакс.

В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов

Такая база, по мнению ведомства, необходима для того, чтобы не допускать мигрантов с инфекционными заболеваниями к работе в России, а также своевременно принимать решение об их депортации или недопуске в страну.


В единой базе данных будет храниться информация о медосмотрах и прививках, результатах гигиенической подготовки и аттестации иностранных граждан, о применении к ним санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска на границе и о ранее имевших место решениях о депортации в связи с инфекциями.


Доступ к данным на ресурсе предполагается дать, во-первых, тем органам, которые его пополняют (по смыслу законопроекта это, как минимум, Роспотребнадзор и МВД), а во-вторых, органам и организациям, которые являются пользователями этого ресурса «в соответствии с их компетенцией» (установленной, отмечается в документе, законами, актами президента и правительства).


Положение о создании такой базы должны утвердить правительство.

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